Ліквідовано майже 1000 окупантів та збито літак: втрати ворога на 25 вересня
- Станом на 25 вересня Росія втратила близько 1 105 490 особового складу та 23 287 бойових броньованих машин.
- Знищено 63 235 безпілотних літальних апаратів та 62 736 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Росія продовжує свою агресію проти України ціною тисяч жертв. Лише за добу 24 вересня ворог втратив 940 військових.
Загальні втрати Росії у війні з Україною сягнули 1 105 490. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога станом на 25 вересня?
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько:
- особового складу – 1 105 490 (+940);
- танків – 11 201 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 287 (+2);
- артилерійських систем – 33 133 (+38);
- РСЗВ – 1 501 (+5);
- засобів ППО – 1 222 (+4);
- літаків – 427 (+1);
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63 235 (+415);
- крилатих ракет – 3 747 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 736 (+120);
- спеціальної техніки – 3 975 (+2).
Втрати ворога на 25 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яких втрат Росія зазнавала останнім часом?
ВМС ЗС України знищили артилерійську систему "Гіацинт-Б". Вона має одну з найбільших дальностей стрільби (40 кілометрів активно-реактивним снарядом) з усіх артилерійських систем 152 калібру.
21 вересня невідомі дрони атакували тимчасово окупований Крим. За даними ЗМІ, два безпілотники вдарили по автоколоні мобільного пункту 31-ї дивізії ППО в районі села Волочаївка в Роздольненському районі та знищили радіолокаційну установку.
Ще один дрон пошкодив ЗРПК "Панцир-С1" у районі села Донське Сімферопольського району, поранено одного окупанта. Росіяни також припускають атаку 2 українських ракет "Нептун" по позиції 31-ї дивізії в районі села Вітіно Сакського району. Пошкоджено будівлі казарми, клубу, навчального корпусу та їдальні.
Українські десантники знищили дорогий російський ударний БпЛА "Форпост", вартість якого становить близько 7 мільйонів доларів.