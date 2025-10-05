В сети писали о пожаре и дыме в одном из ЖК в Днепре: что говорят в ГСЧС
- В ЖК Comfort City в Днепре произошел пожар в деревянном гараже, площадь возгорания составила 50 квадратных метров, сказал в комментарии 24 Каналу начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГСЧС Днепропетровщины, подполковник Сергей Ковтонюк.
- Для ликвидации пожара было привлечено 5 спасателей. Пострадавших на месте нет.
Днепряне вечером 5 октября писали о пожаре в жилом комплексе Comfort City. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание.
Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГСЧС Днепропетровской области, подполковник Сергей Ковтонюк. До этого о пожаре писали местные телеграм-каналы.
Что известно о пожаре в Днепре 5 октября?
После 20:20 в сети писали о пожаре в таунхаусе в жилом комплексе Comfort City. По данным очевидцев, на месте фиксировали огонь и столб дыма.
Пожар в жилом комплексе Comfort City в Днепре: смотрите видео
Начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГСЧС Днепропетровской области Сергей Ковтонюк рассказал 24 Каналу, что вечером в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на улице Сергея Подолинского, что в Центральном районе города Днепр.
По прибытии по вызову спасатели установили, что на территории жилого комплекса загорелся деревянный гараж. Пожарные ликвидировали пожар, площадь которого составила 50 квадратных метров,
– пояснил подполковник.
По словам представителя ГСЧС Днепропетровской области к работам были привлечены 5 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники. Погибших и травмированных на месте нет.
Спасатели ликвидировали возгорание в гараже на территории ЖК: смотрите видео
Где еще были пожары в Украине недавно?
В Киеве 26 сентября вспыхнул пожар на 8 этаже многоквартирного дома на Березняках. Представитель ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии 24 Канала сообщал, что спасатели вывели из дома одного человека, причины возгорания выясняются.
До этого 21 сентября возгорание в украинской столице было в "Эпицентре" на Днепровской набережной. Павел Петров рассказывал 24 Каналу, что огонь ликвидировали до приезда спасателей, а людей из торгового центра эвакуировали.
В начале сентября в Днепре произошел масштабный пожар, вероятно, на территории бывшего комбайнового завода. Пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила 24 Каналу, что на месте работали спасатели и полиция.