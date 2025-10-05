Днепряне вечером 5 октября писали о пожаре в жилом комплексе Comfort City. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГСЧС Днепропетровской области, подполковник Сергей Ковтонюк. До этого о пожаре писали местные телеграм-каналы.

Что известно о пожаре в Днепре 5 октября?

После 20:20 в сети писали о пожаре в таунхаусе в жилом комплексе Comfort City. По данным очевидцев, на месте фиксировали огонь и столб дыма.

Пожар в жилом комплексе Comfort City в Днепре: смотрите видео

Начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГСЧС Днепропетровской области Сергей Ковтонюк рассказал 24 Каналу, что вечером в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на улице Сергея Подолинского, что в Центральном районе города Днепр.

По прибытии по вызову спасатели установили, что на территории жилого комплекса загорелся деревянный гараж. Пожарные ликвидировали пожар, площадь которого составила 50 квадратных метров,

– пояснил подполковник.

По словам представителя ГСЧС Днепропетровской области к работам были привлечены 5 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники. Погибших и травмированных на месте нет.

Спасатели ликвидировали возгорание в гараже на территории ЖК: смотрите видео

