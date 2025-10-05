Дніпряни ввечері 5 жовтня писали про пожежу у житловому комплексі Comfort City. На місце прибули рятувальники, які ліквідували займання.

Про це у коментарі 24 Каналу розповів начальник відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Дніпропетровщини, підполковник Сергій Ковтонюк. До цього про пожежу писали місцеві телеграм-канали.

Що відомо про пожежу у Дніпрі 5 жовтня?

Після 20:20 у мережі писали про пожежу в таунхаусі в житловому комплексі Comfort City. За даними очевидців, на місці фіксували вогонь і стовп диму.

Пожежа у житловому комплексі Comfort City у Дніпрі: дивіться відео

Начальник відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк розповів 24 Каналу, що ввечері до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сергія Подолинського, що у Центральному районі міста Дніпро.

Після прибуття за викликом рятувальники встановили, що на території житлового комплексу зайнявся дерев'яний гараж. Вогнеборці ліквідували пожежу, площа якої становила 50 квадратних метрів,

– пояснив підполковник.

За словами представника ДСНС Дніпропетровщини до робіт було залучено 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки. Загиблих і травмованих на місці немає.

Рятувальники ліквідували займання у гаражі на території ЖК: дивіться відео

