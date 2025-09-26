Про це 24 Каналу повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров. Наразі на місці загоряння працюють рятувальники.
Що відомо про пожежу на Березняках?
Як розповіли у ДСНС, пожежа спалахнула на восьмому поверсі багатоквартирного будинку. Попередньо, вогонь поширився на щонайменше 5 сусідніх балконів. Причини загоряння наразі невідомі, їх з'ясовуватимуть правоохоронці та рятувальники.
Пожежа на Березняках: дивіться відео
Наразі уточнюють інформацію стосовно постраждалих. Є дані, що рятувальники вивели з будинку одну людину. Наразі на місці інциденту активно працюють рятувальники. Більш детальної інформації про пожежу наразі не вказують.
Попередні пожежі у Києві
Напередодні у Києві 6-річний хлопчик підпалив у гіпермаркеті картонну коробку. Вогонь швидко поширився й охопив кілька стелажів. Ніхто не постраждав. Магазин зазнав збитків на 30 тисяч гривень.
Також днями пожежа спахнула у столичному "Епіцентрі". Тоді пожежу вдалося ліквідувати працівникам, ще до прибуття рятувальників на місце інциденту.
Ще раніше, 17 вересня, у Шевченківському районі столиці виникло загоряння на даху п'ятиповерхової житлової будівлі. За даними рятувальників, під час ліквідації займання рятувальники евакуювали 150 людей.