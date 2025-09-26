Про це 24 Каналу повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров. Наразі на місці загоряння працюють рятувальники.

Що відомо про пожежу на Березняках?

Як розповіли у ДСНС, пожежа спалахнула на восьмому поверсі багатоквартирного будинку. Попередньо, вогонь поширився на щонайменше 5 сусідніх балконів. Причини загоряння наразі невідомі, їх з'ясовуватимуть правоохоронці та рятувальники.

Пожежа на Березняках: дивіться відео

Наразі уточнюють інформацію стосовно постраждалих. Є дані, що рятувальники вивели з будинку одну людину. Наразі на місці інциденту активно працюють рятувальники. Більш детальної інформації про пожежу наразі не вказують.

