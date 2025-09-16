Станом на 20:30 вогонь локалізували на площі близько 4,5 гектарів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Що відомо про пожежу на Хортиці?

За даними ДСНС, на Хортиці на значній площі горить лісова підстилка, суха трава та чагарники. Ситуацію погіршує рельєф острова, який ускладнює проїзд пожежної техніки, а також сильний вітер та спека.

До гасіння вогню залучено 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС, а також додаткові сили КП "Водоканал" та Крутоярівського лісництва.

На Хортиці спалахнула пожежа / Фото ДСНС Запоріжжя

Пожежі на Хортиці: схожі випадки