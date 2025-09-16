По состоянию на 20:30 огонь локализовали на площади около 4,5 гектаров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Что известно о пожаре на Хортице?

По данным ГСЧС, на Хортице на значительной площади горит лесная подстилка, сухая трава и кустарники. Ситуацию ухудшает рельеф острова, который затрудняет проезд пожарной техники, а также сильный ветер и жара.

К тушению огня привлечены 40 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС, а также дополнительные силы КП "Водоканал" и Крутояровского лесничества.

На Хортице вспыхнул пожар / Фото ГСЧС Запорожья

Пожары на Хортице: похожие случаи