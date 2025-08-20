На месте работают спасатели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожский городской совет и Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Что известно о пожаре на Хортице?

По предварительным данным, ориентировочная площадь возгорания на острове Хортица составляет около 20 гектаров.

Сложность тушения заключается в большой протяженности фронта пожара, затрудненном проезде спасательной техники из-за особенностей рельефа и жаркой погоде с порывами ветра.

Спасатели осуществляют "проливку" очагов и окапывание тлеющих деревьев. Кроме того, с помощью квадрокоптера они проводят воздушный мониторинг, чтобы выявить очаги пожара и скоординировать силы и средства на тушение.

Обратите внимание! Запорожский городской совет призвал соблюдать правила пожарной безопасности. "Ведь даже одна неосторожность может нанести большой вред уникальной природе острова", – написали там.

На месте работают сотрудники Ситуационного центра гражданской защиты – привлечено 87 человек и 23 единицы техники. В частности, 81 спасатель и 18 единиц техники от ГСЧС.

Лесные пожары в мире: что известно

  • В Франции самый масштабный за десятилетие лесной пожар уничтожил более 16 000 гектаров, повредив 25 домов и 35 транспортных средств.
  • Более 1 400 человек эвакуировали в Испании из-за лесного пожара на северо-западе страны. Огонь даже задел природную зону Лас-Медулас, внесенную в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • В Турции горели леса в центральном регионе северо-западной провинции Чанаккале. Из-за вдыхания дыма пострадали около 50 человек. Сотни жителей эвакуировали, а также временно закрывали аэропорт и отдельные участки автомагистрали.