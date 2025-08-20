На месте работают спасатели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожский городской совет и Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Смотрите также Нашествие саранчи атакует Украину: что известно об угрозе и какие области пострадают
Что известно о пожаре на Хортице?
По предварительным данным, ориентировочная площадь возгорания на острове Хортица составляет около 20 гектаров.
Сложность тушения заключается в большой протяженности фронта пожара, затрудненном проезде спасательной техники из-за особенностей рельефа и жаркой погоде с порывами ветра.
Огонь охватил остров Хортица: смотрите фото
Спасатели осуществляют "проливку" очагов и окапывание тлеющих деревьев. Кроме того, с помощью квадрокоптера они проводят воздушный мониторинг, чтобы выявить очаги пожара и скоординировать силы и средства на тушение.
В ГСЧС показали ликвидацию возгорания: смотрите видео
Обратите внимание! Запорожский городской совет призвал соблюдать правила пожарной безопасности. "Ведь даже одна неосторожность может нанести большой вред уникальной природе острова", – написали там.
На месте работают сотрудники Ситуационного центра гражданской защиты – привлечено 87 человек и 23 единицы техники. В частности, 81 спасатель и 18 единиц техники от ГСЧС.
Лесные пожары в мире: что известно
- В Франции самый масштабный за десятилетие лесной пожар уничтожил более 16 000 гектаров, повредив 25 домов и 35 транспортных средств.
- Более 1 400 человек эвакуировали в Испании из-за лесного пожара на северо-западе страны. Огонь даже задел природную зону Лас-Медулас, внесенную в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- В Турции горели леса в центральном регионе северо-западной провинции Чанаккале. Из-за вдыхания дыма пострадали около 50 человек. Сотни жителей эвакуировали, а также временно закрывали аэропорт и отдельные участки автомагистрали.