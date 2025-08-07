Пожар продолжает неконтролируемо бушевать. К сожалению, трагедия уже унесла и жизни людей, а еще больше пострадавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

Читайте также Ливень в Индии смел с лица земли часть села: десятки людей пропали без вести

Какова ситуация с пожаром на юге Франции?

Во вторник во Франции вспыхнул масштабный лесной пожар, что быстро перерос в крупнейшее стихийное бедствие, с которым страна столкнулась этим летом. Премьер-министр Франции Франсуа Байру охарактеризовал инцидент как "катастрофу беспрецедентных масштабов".

Это самый большой по площади лесной пожар во Франции с 1949 года. Огонь уже уничтожил территорию, эквивалентную суммарному объему пожаров в 2019, 2020 и 2021 годах, а также вдвое большую площадь, чем в 2023 году,

– заявил министр внутренних дел Брюно Ретайо.

Разрушительный пожар вызвал хаос в регионе, опустошив леса и луга, повредив и уничтожив 25 домов и 35 транспортных средств.

Пожар уже опустошил более 16 000 гектаров: смотрите видео

Трагично, но 65-летняя женщина погибла из-за отказа от своевременной эвакуации. Пожар также привел к ранениям 13 человек, в том числе 11 пожарных, которые отважно боролись с пламенем. Власти сообщили, что три человека считаются пропавшими без вести.

Огонь до сих пор неподконтролен

Власти сообщают, что значительный пожар все еще не полностью контролируется, а его распространение замедлилось по сравнению с предыдущими днями. Главной задачей спасателей остается предотвратить распространение огня на новые территории и ограничить его продвижение к населенным пунктам.



Пожар распространяет сильный ветер / Фото из сети X @SDIS11OFFICEL

Сегодня утром ветер, который препятствовал тушению пожара, несколько ослаб, однако прогнозы предсказывают увеличение скорости ветра в течение дня.

, В ответ на сложившуюся ситуацию, власти создали 17 центров помощи для поддержки местных жителей, которые были эвакуированы из своих домов.