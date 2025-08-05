Ливень произошел в северном индийском штате Уттракханд – и в результате него несколько домов в высокогорном селе смело водой, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hindu. Сообщается о гибели 4 человек, еще около 60 пропали без вести.

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Ливень в Индии привел к наводнению

По словам местных жителей, ливень произошел в водосборном бассейне реки Кхир Ганг, и это привело к разрушительному наводнению в селе Дхарали. Вода смыла и разрушила несколько домов. Один из жителей села, Раджеш Панвар, сообщил, что под завалами может быть похоронено где-то 10 – 12 человек.

Кроме того, он сказал, что водой смело где-то 20 – 25 гостиниц и жилых домов. В селе началась паника, люди искали сушу – и немало видео зафиксировали момент, когда вода начала стремительно литься на село.

Наводнение разрушило дома в Индии: смотрите видео

Новость о больших потерях в результате ливня в районе Дхарали чрезвычайно печальная и болезненная. SDRF, NDRF, районная администрация и другие связанные команды привлечены к спасательным операциям в боевом режиме,

– сообщил министр Уттракханда Пушкар Кумар Дхами.

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