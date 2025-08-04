Пока в Японии более 2 миллионов жителей готовились к эвакуации из-за опасности цунами, в Китае более миллиона человек искали слово "пророчество" – а все из-за того, что стихийное бедствие вроде бы предсказала японский автор манги еще 4 года назад, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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"Пророчество" о цунами в Тихом океане

Манга Рьо Тацуки начала публиковаться еще в 2021 году – но именно сейчас она стала настоящим культурным феноменом в большой части Азии. Все это происходит из-за того, что автор якобы предсказала несколько важных событий.

Среди последних "предсказаний" – цунами в Тихом океане, из-за которого многие поклонники манги даже отменили летние поездки в Японию. Несмотря на то, что цунами нанесло минимальный ущерб, немало туристов все еще остаются настороженными.

Например, китайская путешественница Андреа Ван отменила свое путешествие в Японию – и даже после того, как цунами прошло, она все еще воздерживается от поездки до конца 2025 года, ведь манга вызвала у нее "беспокойство относительно риска для моей жизни".

Впрочем, сейсмологи предупреждают, что предсказать заранее, когда может произойти землетрясение, невозможно – и поэтому советуют воздержаться от так называемых прогнозов. И даже сама автор манги призвала "не слишком верить" событиям в ее произведении.

К тому же "большая катастрофа", о которой предупреждала манга, не состоялась – землетрясение произошло за тысячи километров от эпицентра, о котором писалось в манге, а самые высокие волны, что зарегистрировали в Японии, достигли всего 1,2 метра.

О чем манга Рё Тацуки?

События манги рассказывают о самой авторке, что во снах получает видения о различных событиях – и некоторые из них очень сильно напоминают реальность. Некоторые поклонники убеждены, что она предсказала смерть Фредди Меркьюри и принцессы Дианы; впрочем, скептики убеждены, что эти видения слишком расплывчатые, чтобы воспринимать их серьезно.

Но славу "провидицы" Рё Тацуки принесла именно манга 1999 года – на обложке произведения "Будущее, что я увидела", были и слова "масштабная катастрофа в марте 2011 года" – и поэтому многие верят, что она предсказала землетрясение магнитудой 9.0 баллов еще за десятилетия до того, как оно обрушилось на Тохоку.

К слову, ранее мы уже писали о майские извержения вулкана Сакурадзима – из-за них город покрыл пепел.