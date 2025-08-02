Если не соблюдать определенные правила социального этикета, французы будут считать вас чудаковатым, бестактным, необразованным или даже нехорошим человеком. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @mariana.in.france.

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Какие темы не стоит поднимать во Франции?

Украинка рассказала, что во время общения с французами нужно проявлять "осторожность и благоразумие" в некоторых темах.

Во-первых, с французами нельзя говорить о деньгах. Ни о зарплате, ни о сбережениях, ни об инвестициях. Для них легче говорить о половых отношениях, чем о личных финансах.

Также там не следует публично демонстрировать предметы роскоши или делать на них акцент. Потому что личное обогащение там – моветон.

Кроме того, во Франции лучше не поднимать вопросы политики и религии. А особенно не следует осуждать чужое вероисповедание – это может быть даже опасно для жизни.

Также очень интересно, что хоть французы и целуются при встрече, они никогда не обнимаются – для них это "слишком интимное сближение". Такое допускают только пары, родители с детьми и очень близкие люди.

Табу-темы во Франции: смотрите видео

Ну и последнее, на чем отметила украинка – там нужно всегда здороваться.

Маленький скромный бонжур всегда лучше, чем его отсутствие,

– сказала она.

Также в некоторые запреты во Франции могут показаться странными для украинцев. Но о них стоит знать, ведь незнание закона не защищает от ответственности.