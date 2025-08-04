Поки в Японії понад 2 мільйони мешканців готувалися до евакуації через небезпеку цунамі, у Китаї понад мільйон людей шукали слово "пророцтво" – а все через те, що стихійне лихо начебто передбачила японська авторка манги ще 4 роки тому, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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"Пророцтво" про цунамі у Тихому океані

Манга Рьо Тацукі почала публікуватися ще 2021 року – але саме зараз вона стала справжнім культурним феноменом у великій частині Азії. Все це відбувається через те, що авторка нібито передбачила кілька важливих подій.

Серед останніх "передбачень" – цунамі у Тихому океані, через яке чимало шанувальників манги навіть скасували літні поїздки до Японії. Попри те, що цунамі завдало мінімальної шкоди, чимало туристів все ще залишаються настороженими.

Наприклад, китайська мандрівниця Андреа Ван скасувала свою подорож до Японії – і навіть після того, як цунамі минуло, вона все ще утримується від поїздки до кінця 2025 року, адже манга викликала в неї "занепокоєння щодо ризику для мого життя".

Втім, сейсмологи попереджають, що передбачити заздалегідь, коли може статися землетрус, неможливо – і тому радять утриматися від так званих прогнозів. І навіть сама авторка манги закликала "не надто вірити" подіям у її творі.

До того ж "велика катастрофа", про яку попереджала манга, не відбулася – землетрус стався за тисячі кілометрів від епіцентру, про який писалося у манзі, а найвищі хвилі, що зареєстрували в Японії, досягли всього 1,2 метра.

Про що манга Рьо Тацукі?

Події манги розповідають про саму авторку, що у снах отримує видіння про різні події – і деякі з них дуже сильно нагадують реальність. Деякі шанувальники переконані, що вона передбачила смерть Фредді Мерк'юрі та принцеси Діани; втім, скептики переконані, що ці видіння надто розпливчасті, аби сприймати їх серйозно.

Та славу "провидиці" Рьо Тацукі принесла саме манга 1999 року – на обкладинці твору "Майбутнє, що я побачила", були й слова "масштабна катастрофа у березні 2011 року" – і через це чимало людей вірять, що вона передбачила землетрус магнітудою 9.0 балів ще за десятиліття до того, як він обрушився на Тохоку.

До слова, раніше ми вже писали про травневі виверження вулкана Сакурадзіма – через них місто вкрив попіл.