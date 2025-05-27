Туристи з інших країн масово скасовують поїздки, бо бояться масштабного землетрусу, який нібито викличе катастрофічне цунамі. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що відомо про "передбачення" катастрофи в Японії

Паніка виникла через мангу Рьо Тацукі "Майбутнє, яке я побачила" 1999 року. У манзі її мультяшна версія ділиться з іншими персонажами видіннями, які вона отримала під час сну.

Деякі з цих снів виявляються дуже схожими на події з реального життя. Наприклад, Великий тохокуський землетрус, який стався 11 березня 2011 року, збігся з мангою.

Це зробило Тацукі відомою не лише в Японії, а й в інших частинах Азії. Її творчість популярна й досі, бо шанувальники вважають, що вона може точно бачити майбутні події у своїх снах. Наприклад, фанати стверджують, що вона передбачила смерть принцеси Діани, співака Фредді Мерк'юрі та пандемію COVID-19.

У "повній версії" манги, яка вийшла у 2021 році, стверджується, що наступний великий землетрус нібито станеться цього липня. Мовляв, 5 липня 2025 року під морським дном між Японією та Філіппінами нібито відкриється тріщина, внаслідок якої на берег вийде хвиля, втричі вища за хвилі після землетрусу в Тохоку.



Обкладинка манги "Майбутнє, яке я побачила" / CNN

Цю тему підхопили різноманітні "екстрасенси" та "віщуни", ще більше посилюючи страх серед людей. У підсумку, паніка в мережі призвела до скасування туристичних планів.

Наприклад, під час Великодніх свят кількість бронювань до Японії скоротилася вдвічі. І очікується, що в найбільші 2 місяці скасувань буде ще більше.

"Передбачення" про землетрус найбільше розлякали мандрівників з материкового Китаю та Гонконгу, які складають основний потік туристів в Японії. Але страх поширився й інші ринки, такі як Таїланд і В'єтнам.

Чи буде землетрус в Японії влітку 2025

У Японії часто відбуваються землетруси, оскільки країна розташована на Тихоокеанському вогняному колі. Це зона інтенсивної сейсмічної та вулканічної активності по обидва боки Тихого океану. Тож перспектива сильного землетрусу – це те, з чим японці живуть щодня, і країна давно навчилась стримувати потужні поштовхи.

Однак у січні уряд Японії попередив, що існує 80% ймовірність сильного землетрусу. Але сейсмологи критично поставилися до цих попереджень, оскільки таке неможливо точно передбачити.

Що думає сама авторка книги

Японська газета "Майнічі Сімбун" запитала Рьо Тацукі, що вона думає про масове скасування рейсів через її мангу.

Авторка заявила, що хоч вона "дуже позитивно" оцінює той факт, що інтерес до її роботи зробив людей більш підготовленими до стихійних лих, все ж вона закликала їх не "надто захоплюватися" її фантазіями та "діяти належним чином, спираючись на думки експертів".

Нагадаємо, що 15 травня у Японії тричі вивергнувся вулкан Сукарадзіма, через що все місто Кагосіма засипало попелом.