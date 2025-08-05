И такая возможность вскоре будет не так уж и далеко – ближайшие 3 года популярную Испанию ждет трилогия солнечных затмений, два из которых будут полными. Поэтому страна готовится к буму туристов, пишет 24 Канал со ссылкой на The Olive Press.

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Когда ожидать солнечные затмения в Испании?

Первое полное солнечное затмение произойдет 12 августа 2026 года, а за ним – второе, 2 августа 2027 года. Испания станет одним из лучших мест в Европе для наблюдения за обоими затмениями.

Ожидается, что солнечное затмение 2026 погрузит в полную темноту часть северной Испании, тогда как затмение 2027 охватит южный регион, а Андалусия станет потенциальной горячей точкой для космического туризма.

На 26 января 2028 года запланировано 3 частичное солнечное затмение, которое завершит свой путь непосредственно над Пиренейским полуостровом.

Власти не в восторге

В ожидании потенциального всплеска туризма во время затмений испанские власти создали рабочую группу, куда вошли представители 13 министерств, чтобы справиться с ожидаемым наплывом посетителей, который может исчисляться сотнями тысяч.



За солнечным затмением следует наблюдать в специальных очках / Фото Unsplash

Местные чиновники готовятся к возможным вызовам, включая пробки на дорогах, недостаток отелей и дефицит топлива в сельской местности, которую, вероятно, заполонят наблюдатели затмения. Поскольку это явление приходится на жаркие летние месяцы, высказываются и беспокойства относительно рисков заболеваний, связанных с жарой, лесных пожаров и увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, чиновники здравоохранения особенно обеспокоены опасностью повреждения глаз, связанного с наблюдением за затмением. Они подчеркивают, что взгляд прямо на солнце, даже во время затмения, без надлежащих сертифицированных очков может привести к необратимой слепоте. Рекомендуют покупать только официальные очки для наблюдения за затмением, предостерегая от дешевых подделок.

Тем временем популярный итальянский курорт Портофино ввел новые ограничения для туристов.