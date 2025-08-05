І така можливість незабаром буде не так вже й далеко – найближчі 3 роки на популярну Іспанію чекає трилогія сонячних затемнень, два з яких будуть повними. Тому країна готується до буму туристів, пише 24 Канал з посиланням на The Olive Press.

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Коли очікувати сонячні затемнення в Іспанії?

Перше повне сонячне затемнення відбудеться 12 серпня 2026 року, а за ним – друге, 2 серпня 2027 року. Іспанія стане одним з найкращих місць у Європі для спостереження за обома затемненнями.

Очікується, що сонячне затемнення 2026 року занурить у повну темряву частину північної Іспанії, тоді як затемнення 2027 року охопить південний регіон, а Андалусія стане потенційною гарячою точкою для космічного туризму.

На 26 січня 2028 року заплановане 3 часткове сонячне затемнення, яке завершить свій шлях безпосередньо над Піренейським півостровом.

Влада не в захваті

В очікуванні потенційного сплеску туризму під час затемнень іспанська влада створила робочу групу, до якої увійшли представники 13 міністерств, щоб впоратися з очікуваним напливом відвідувачів, який може обчислюватися сотнями тисяч.



За сонячним затемненням слід спостерігати у спеціальних окулярах / Фото Unsplash

Місцеві чиновники готуються до можливих викликів, включаючи затори на дорогах, нестачу готелів і дефіцит палива в сільській місцевості, яку, ймовірно, заполонять спостерігачі затемнення. Оскільки це явище припадає на спекотні літні місяці, висловлюються і занепокоєння щодо ризиків захворювань, пов'язаних зі спекою, лісових пожеж і збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод.

Крім того, чиновники охорони здоров'я особливо стурбовані небезпекою пошкодження очей, пов'язаного зі спостереженням за затемненням. Вони підкреслюють, що погляд прямо на сонце, навіть під час затемнення, без належних сертифікованих окулярів може призвести до незворотної сліпоти. Рекомендують купувати лише офіційні окуляри для спостереження за затемненням, застерігаючи від дешевих підробок.

Тим часом популярний італійський курорт Портофіно запровадив нові обмеження для туристів.