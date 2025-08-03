Тепер вхід до них коштує 5 євро. Рішення ухвалили самі жителі, які втомилися від напливу інстаграмних туристів, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Чому місцеві обмежили доступ туристів в Доломітах?

Італійські фермери заявили, що тисячі мандрівників щодня стікаються до їхніх домівок та пасовищ. Вони стоять у чергах, часто залишаючи після себе сміття і намагаючись зорієнтуватися в гірській місцевості, що небезпечно.

Щоб розв'язати ці проблеми, фермери самотужки ввели плату за доступ до популярних гірських маршрутів і встановили турнікети для регулювання потоку відвідувачів.



У Доломітах місцеві встановили турнікети / Фото Carlo Zanella

За їх словами, це рішення має на меті підвищити безпеку та зберегти природне середовище, одночасно забезпечуючи більш керований досвід як для туристів, так і для місцевої громади.

Стільки людей проходить тут щодня, всі обходять наші маєтки та залишають сміття. Ми благали про допомогу. Але нічого. Тож рухаємося далі,

– заявив Георг Рабансер, який володіє землею на лузі на Сеседі.

При цьому італійське законодавство передбачає вільний доступ до природних парків, таких як Альпи та Доломітові Альпи. Землевласники, які встановили турнікети, кажуть, що наразі не отримали жодної офіційної відмови від влади.

Є і критики

Тим часом туристичні організації висловлюють свою незгоду з рішенням фермерів встановити турнікети.

Представники Туристичної ради Санта-Крістіни стверджують, що занепокоєння навколо цього питання перебільшені. Переконують, що умови значно покращилися, зокрема, помітно зменшилася кількість сміття. Хоча для зменшення напруженості й були найняті доглядачі, поки турнікети залишаються на місці.

Це не єдині обмеження, що почали діяти в Італії. Так, днями і місто Портофіно запровадило нові правила для туристів.