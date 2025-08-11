Из района Эль-Бьерсо эвакуировали уже более 1 400 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Notocias.

Какие последствия пожара в Испании?

Огонь начал сильно распространяться днем 10 августа. Причиной стали жара и сильные ветры – в некоторых местах температура воздуха составляет +40 градусов даже в тени, тем временем скорость ветра – около 50 километров в час.

Всю ночь наземные бригады, подразделение военной службы чрезвычайных ситуаций и воздушные силы пытались остановить распространение пламени. Однако пока огонь только продолжает разрастаться.

Он уже распространился на жилые районы, уничтожив несколько домов, складов и вызвав отключение света в нескольких населенных пунктах.

Кроме того, он задел природную зону Лас-Медулас, которая с 1997 года внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во времена Древнего Рима там добывали золото, что повлияло на горные породы и образовало невероятный ландшафт.

Пожар в Испании: смотрите видео

В целом по всей стране наблюдаются десятки больших и малых пожаров. По прогнозу, опасная для распространения огня погода продлится как минимум до среды.

Тем временем в Шотландии лесные пожары затронули знаменитый "Трон короля Артура".