З району Ель-Б'єрсо евакуювали вже понад 1 400 людей. Про це пише 24 Канал із посиланням на Notocias.

Які наслідки пожежі в Іспанії?

Вогонь почав сильно поширюватися вдень 10 серпня. Причиною стали спека та сильні вітри – у деяких місцях температура повітря становить +40 градусів навіть у тіні, тим часом швидкість вітру – близько 50 кілометрів на годину.

Всю ніч наземні бригади, підрозділ військової служби надзвичайних ситуацій та повітряні сили намагалися зупинити поширення полум'я. Проте поки що вогонь лише продовжує розростатися.

Він вже поширився на житлові райони, знищивши кілька будинків, складів та спричинивши відключення світла у кількох населених пунктах.

Крім того, він зачепив природну зону Лас-Медулас, яка з 1997 року внесена до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

В часи Стародавнього Риму там добували золото, що вплинуло на гірські породи та утворило неймовірний ландшафт.

Загалом по всій країні спостерігаються десятки великих та малих пожеж. За прогнозом, небезпечна для поширення вогню погода триватиме щонайменше до середи.

Тим часом у Шотландії лісові пожежі зачепили знаменитий "Трон короля Артура".