На місці працюють рятувальники. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Запорізьку міську раду та Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Що відомо про пожежу на Хортиці?

За попередніми даними, орієнтовна площа загоряння на острові Хортиця становить близько 20 гектарів.

Складність гасіння полягає у великій протяжності фронту пожежі, ускладненому проїзді рятувальної техніки через особливості рельєфу та спекотній погоді з поривами вітру.

Вогонь охопив острів Хортиця: дивіться фото

Рятувальники здійснюють "проливку" осередків та обкопування дерев, що тліють. Окрім того, за допомогою квадрокоптера вони проводять повітряний моніторинг, аби виявити осередки пожежі та скоординувати сили й засоби на гасіння.

У ДСНС показали ліквідацію загоряння: дивіться відео

Зверніть увагу! Запорізька міська рада закликала дотримуватись правил пожежної безпеки. "Адже навіть одна необережність може завдати великої шкоди унікальній природі острова", – написали там.

На місці працюють співробітники Ситуаційного центру цивільного захисту – залучено 87 людей та 23 одиниці техніки. Зокрема, 81 рятувальник і 18 одиниць техніки від ДСНС.

