Подія відбулася у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП у Києві.

Що відомо про пожежу у гіпермаркеті в Києві?

Подружжя у Києві відвідувало гіпермаркет. Коли батьки відволіклися, їх 6-річний син узяв з прилавка запальничку і підпалив картонну коробку з кріслом. Вогонь швидко поширився й охопив кілька стелажів. Ніхто не постраждав.

На місце події виїхала оперативна група поліції та працівники ДСНС, які оперативно загасили вогонь.

Магазин зазнав збитків на 30 000 гривень.

6-річний хлопчик спричинив пожежу в гіпермаркеті: дивіться відео

Поліцейські провели із дитиною профілактичну бесіду та склали у відношенні його батьків адміністративні матеріали за статтею про неналежне виконання батьками своїх обовʼязків щодо виховання дітей. Їм загрожує чималий штраф.

