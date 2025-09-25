Подія відбулася у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП у Києві.
Що відомо про пожежу у гіпермаркеті в Києві?
Подружжя у Києві відвідувало гіпермаркет. Коли батьки відволіклися, їх 6-річний син узяв з прилавка запальничку і підпалив картонну коробку з кріслом. Вогонь швидко поширився й охопив кілька стелажів. Ніхто не постраждав.
На місце події виїхала оперативна група поліції та працівники ДСНС, які оперативно загасили вогонь.
Магазин зазнав збитків на 30 000 гривень.
6-річний хлопчик спричинив пожежу в гіпермаркеті: дивіться відео
Поліцейські провели із дитиною профілактичну бесіду та склали у відношенні його батьків адміністративні матеріали за статтею про неналежне виконання батьками своїх обовʼязків щодо виховання дітей. Їм загрожує чималий штраф.
