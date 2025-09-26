Об этом 24 Каналу сообщил представитель ГСЧС Киева Павел Петров. Сейчас на месте возгорания работают спасатели.

Что известно о пожаре на Березняках?

Как рассказали в ГСЧС, пожар вспыхнул на восьмом этаже многоквартирного дома. Предварительно, огонь распространился на по меньшей мере 5 соседних балконов. Причины возгорания пока неизвестны, их будут выяснять правоохранители и спасатели.

Пожар на Березняках: смотрите видео

Сейчас уточняют информацию о пострадавших. Есть данные, что спасатели вывели из дома одного человека. Сейчас на месте инцидента активно работают спасатели. Более подробной информации о пожаре пока не указывают.

