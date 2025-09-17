Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Что известно о пожаре в Киеве?

Ночью 17 сентября в Киеве произошел мощный пожар.

Так, в 01:56 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на улице Ружинской, что в Шевченковском районе столицы.

На месте было установлено, что возгорание возникло на крыше пятиэтажного жилого здания,

– сообщили спасатели.

Во время ликвидации возгорания спасатели эвакуировали 150 человек. Пожар локализовали в 02:38 на площади 1500 квадратных метров, а в 03:40 – ликвидировали.

Чтобы погасить пожар привлекали 40 спасателей и 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Указывается, что причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

