Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Что известно о пожаре в Киеве?
Ночью 17 сентября в Киеве произошел мощный пожар.
Так, в 01:56 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на улице Ружинской, что в Шевченковском районе столицы.
На месте было установлено, что возгорание возникло на крыше пятиэтажного жилого здания,
– сообщили спасатели.
Во время ликвидации возгорания спасатели эвакуировали 150 человек. Пожар локализовали в 02:38 на площади 1500 квадратных метров, а в 03:40 – ликвидировали.
Чтобы погасить пожар привлекали 40 спасателей и 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.
Указывается, что причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
