Об этом представительница ГСЧС Киева Марина Коцупей рассказала 24 Каналу.

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Пожар в Голосеевском районе столицы

В службу спасения поступило сообщение о пожаре на проспекте Академика Глушкова, что в Голосеевском районе города в 11:40.

Предварительно, произошло возгорание одной из декораций с распространением на рядом расположенный забор,

– объяснили в ГСЧС.

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Известно, что пожар локализовали в 11:59, а ликвидировали уже в 12:11. На месте возгорания работало 5 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Кадры пожара распространили местные телеграмм-каналы: смотрите видео

В результате инцидента никто не пострадал. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним, что пожар в центре Киева вспыхнул в прошлый день, 8 июля. Тогда к ликвидации привлекались 6 единиц техники и 25 спасателей.