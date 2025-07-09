Об этом представительница ГСЧС Киева Марина Коцупей рассказала 24 Каналу.
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Пожар в Голосеевском районе столицы
В службу спасения поступило сообщение о пожаре на проспекте Академика Глушкова, что в Голосеевском районе города в 11:40.
Предварительно, произошло возгорание одной из декораций с распространением на рядом расположенный забор,
– объяснили в ГСЧС.
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Известно, что пожар локализовали в 11:59, а ликвидировали уже в 12:11. На месте возгорания работало 5 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники.
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В результате инцидента никто не пострадал. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
Напомним, что пожар в центре Киева вспыхнул в прошлый день, 8 июля. Тогда к ликвидации привлекались 6 единиц техники и 25 спасателей.