Про це представниця ДСНС Києва Марина Коцупей розповіла 24 Каналу.

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Пожежа в Голосіївському районі столиці

До служби порятунку об 11:40 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Академіка Глушкова, що у Голосіївському районі міста.

Попередньо, сталося загоряння однієї з декорацій з розповсюдженням на поруч розташований паркан,

– пояснили в ДСНС.

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Відомо, що пожежу локалізували об 11:59, а ліквідували вже о 12:11. На місці загоряння працювало 5 рятувальників та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

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Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, що пожежа в центрі Києва спалахнула минулого дня, 8 липня. Тоді до ліквідації залучалися 6 одиниць техніки та 25 рятувальників.