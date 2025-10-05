Про це у коментарі 24 Каналу розповів начальник відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Дніпропетровщини, підполковник Сергій Ковтонюк. До цього про пожежу писали місцеві телеграм-канали.
До теми У Чернігові спалахнула пожежа через російський обстріл: де було влучання
Що відомо про пожежу у Дніпрі 5 жовтня?
Після 20:20 у мережі писали про пожежу в таунхаусі в житловому комплексі Comfort City. За даними очевидців, на місці фіксували вогонь і стовп диму.
Пожежа у житловому комплексі Comfort City у Дніпрі: дивіться відео
Начальник відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк розповів 24 Каналу, що ввечері до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сергія Подолинського, що у Центральному районі міста Дніпро.
Після прибуття за викликом рятувальники встановили, що на території житлового комплексу зайнявся дерев'яний гараж. Вогнеборці ліквідували пожежу, площа якої становила 50 квадратних метрів,
– пояснив підполковник.
За словами представника ДСНС Дніпропетровщини до робіт було залучено 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки. Загиблих і травмованих на місці немає.
Рятувальники ліквідували займання у гаражі на території ЖК: дивіться відео
Де ще були пожежі в Україні нещодавно?
У Києві 26 вересня спалахнула пожежа на 8 поверсі багатоквартирного будинку на Березняках. Речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі 24 Каналу повідомляв, що рятувальники вивели з будинку одну людину, причини загоряння з'ясовуються.
До цього 21 вересня займання в українській столиці було в "Епіцентрі" на Дніпровській набережній. Павло Петров розповідав 24 Каналу, що вогонь ліквідували до приїзду рятувальників, а людей з торгівельного центру евакуювали.
На початку вересня у Дніпрі сталася масштабна пожежа, ймовірно, на території колишнього комбайнового заводу. Речниця ДСНС України Світлана Водолага повідомила 24 Каналу, що на місці працювали рятувальники та поліція.