В Черкасской области во время пожара в доме погиб 4-летний ребенок
25 апреля 2023, 13:52Читати новину українською
Источник:ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области
25 апреля в Черкасской области произошел смертельный пожар. В результате этого, к сожалению, погиб маленький ребенок.
Трагедия произошла в селе Моринцы. Пожар возник в жилом доме.
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В Черкасской области во время пожара погиб ребенок
Как рассказали в ГСЧС, 25 апреля около полуночи поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Моринцы Черкасской области.
Огонь, охвативший деревянный пол и домашние вещи, ликвидировали спасатели. К сожалению, в результате трагедии погиб четырехлетний ребенок.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
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