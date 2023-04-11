Так, 63-летняя женщина, ее 38-летняя дочь и 4-летний внук сгорели во сне. Это произошло в селе Писаревка.

Обратите внимание На Крещатике произошел пожар: горел корпус университета имени Карпенко-Карого

В Винницкой области во сне сгорела вся семья

Как стало известно, пожар произошел в селе Писаревка Могилев-Подольского района. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что горит летняя кухня, внутри которой находились люди.

Последствия пожара в Винницкой области / фото ГСЧС

Во время тушения пожара спасатели обнаружили двух женщин и ребенка без признаков жизни. К сожалению, спасти их не удалось.

Что стало причиной пожара – сейчас выясняют.

Пожар в селе Винницкой области: смотрите видео

Пожары в Украине: последние новости