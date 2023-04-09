Возгорание попало на камеры видеонаблюдения. Мелкумян рассказал подробности.

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Mercedes сгорел буквально за несколько минут

Возгорание произошло в 01:50 во дворе дома Мелкумяна. Журналист Виталий Глагола отметил, что вблизи авто в будке сидел охранник. Черный микроавтобус Mercedes сгорел буквально за несколько минут.

В Ужгороде горел автомобиль / Фото с телеграма Глаголы

Сомнений, что это разумное дело чьих-то рук нет – вы все видите на видео. Кому и зачем это нужно, пока не знаю, но надеюсь и уверен, что правоохранители сделают все, чтобы найти виновников. Я уверен, что автомобиль подожгли, сбросив зажигательное вещество с дрона,

– заявил Арсен Мелкумян.

Он уже написал заявление в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога".

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Как горел Mercedes: смотрите видео

В Киеве произошел взрыв во дворе многоэтажки

16 марта на улице Приречной в Киеве раздался взрыв. Как выяснилось, во дворе многоэтажки загорелся автомобиль.

В ГСЧС отметили, что это был рядовой пожар, поэтому повода для волнений нет. Во время горения автомобиля могли "взорваться" колеса. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.