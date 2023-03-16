16 марта на улице Приречной раздался взрыв. Стало известно, что во дворе многоэтажки загорелся автомобиль. В пресс-службе ГСЧС Киева прокомментировали инцидент для 24 Канала.

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В Киеве загорелся и взорвался автомобиль

Местные жители сообщили на горячую линию ГСЧС о пожаре в одном из дворов многоэтажки. Во время того, как автомобиль горел, раздался взрыв. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и потушили пожар.

В пресс-службе ГСЧС заявили, что это был рядовой пожар и повода для волнений нет. Во время горения автомобиля могли "взорваться" колеса, также характерный звук может вызвать при возгорании пластик или автомагнитола.

Жертв или пострадавших во время инцидента нет. Обстоятельства и причины возгорания автомобиля установят правоохранители.

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