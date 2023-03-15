Во вторник, 14 марта, в полиции сообщили, что патрульные села Чайки в Киевской области днем ранее передали следователям мужчину. Есть все основания полагать, что он причастен к деятельности против нашего государства.
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Поймали на дороге
Заметим, что задержание произошло около 18:00, 13 марта. На улице Соборной в Петропавловской Борщаговке инспекторы заметили подозрительного гражданина.
Мужчина резко изменил направление движения и занервничал, как только в его зоне видимости появилось служебное авто. Полицейские остановили 39-летнего мужчину,
– говорится в сообщении полиции.
Также там отмечено, что во время проверки документов инспекторы установили, что мужчина, вероятно, солдат вооруженных сил России, а значит, причастен к деятельности против Украины.
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В Харьковской области также поймали оккупанта
- Напомним, что в понедельник, 13 марта, в полиции Харьковской области сообщили, что поймали российского захватчика, который с осени 2022 года прятался от украинских силовиков. Важно, что он был бойцом 27-й мотострелковой бригады России.
- Кроме того, известно, что захватчику 27 лет и правоохранители обнаружили его в поселке городского типа Купянске-Узловом.
- По словам самого оккупанта, после того, как Вооруженные Силы начали контрнаступление на Харьковщину, он прятался в заброшенных зданиях в разных населенных пунктах.
- Есть все основания полагать, что "бедный" прямо-таки потерялся, когда российские войска бежали во время контрнаступления украинской армии на города и села в этом регионе.