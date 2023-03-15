У вівторок, 14 березня, у поліції повідомили, що патрульні села Чайки на Київщині днем раніше передали слідчим чоловіка. Є всі підстави вважати, що він причетний до діяльності проти нашої держави.
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Зловили на дорозі
Зауважимо, що затримання відбулось близько 18:00, 13 березня. Власне, на вулиці Соборній у Петропавлівській Борщагівці інспектори помітили підозрілого громадянина.
Чоловік різко змінив напрям руху та занервував, щойно в його зоні видимості з'явилося службове авто. Поліцейські зупинили 39-річного чоловіка,
– йдеться в повідомленні поліції.
Також там зазначено, що під час перевірки документів інспектори встановили, що чоловік, ймовірно, є солдатом збройних сил Росії, а отже, причетний до діяльності проти України.
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На Харківщині також зловили окупанта
- Згадаємо, що у понеділок, 13 березня, у поліції Харківської області повідомили, що зловили російського загарбника, який від осені 2022 року переховувався від українських силовиків. Важливо, що він був бійцем 27-ї мотострілецької бригади Росії.
- Окрім того, відомо, що загарбнику 27 років та правоохоронці виявили його у селищі міського типу Куп'янську-Вузловому.
- За словами самого окупанта, після того, як Збройні Сили почали контрнаступ на Харківщину, він переховувався у закинутих будівлях в різних населених пунктах.
- Себто є всі підстави вважати, що "бідолашний" просто-таки загубився, коли російські війська втікали під час контрнаступу української армії на міста та села в цьому регіоні.