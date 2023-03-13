"Гравця в хованки" виявили 13 березня під час патрулювання. Тепер він має усі шанси поповнити обмінний фонд України.

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Окупант від осені переховувався у Куп'янську-Вузловому

Правоохоронці зі зведеного загону Головного управління Національної поліції в Луганській області під час патрулювання у Куп'янську-Вузловому виявили підозрілого чоловіка. Під час перевірки з'ясувалось, що він є окупантом з 27-ї мотострілецької бригади Росії.

Окупант розповів, що після того, як Збройні Сили України почали звільнення Куп'янського району, він переховувався у закинутих будівлях в різних населених пунктах. Вочевидь, загубився, коли російські війська втікали під час контрнаступу.

Для з’ясування всіх обставин перебування російського військовослужбовця на території України, "гравця в хованки" доставили до Куп’янського відділу поліції.

Упійманий правоохоронцями окупант / Фото поліції Харківської області

Контрнаступ на Харківщині: як це було

На початку вересня українські війська почали контрнаступ на Харківщині. У межах цієї операції 8 вересня була звільнена Балаклія, уже через 2 дні наші воїни зайшли у Куп'янськ та Ізюм, а ще через день там були підняті українські прапори.

26 вересня наші воїни звільнили Куп'янськ-Вузловий та почали операцію на лівому березі річки Оскіл. Після цього ЗСУ також деокупували місто Лиман на Донеччині.

Усе про цю операцію наших військ, її перебіг та результати – читайте у нашому редакційному матеріалі.