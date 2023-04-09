Займання потрапило на камери відеонагляду. Мелкумян розповів деталі.

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Mercedes згорів буквально за кілька хвилин

Займання сталося о 01:50 у дворі будинку Мелкумяна. Журналіст Віталій Глагола зазначив, що поблизу авто в будці сидів охоронець. Чорний мікроавтобус Mercedes згорів буквально за кілька хвилин.

В Ужгороді горів автомобіль / Фото з телеграму Глаголи

Сумнів, що це розумна справа чиїхось рук, немає – ви все бачите на відео. Кому і навіщо це потрібно, наразі не знаю, але сподіваюся і впевнений, що правоохоронці зроблять усе, щоб знайти винуватців. Я впевнений, що автомобіль підпалили, скинувши запалювальну речовину із дрона,

– заявив Арсен Мелкумян.

Він уже написав заяву в поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу".

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Як горів Mercedes: дивіться відео

У Києві стався вибух у дворі багатоповерхівки

16 березня на вулиці Прирічній у Києві пролунав вибух. Як з'ясувалося, у дворі багатоповерхівки загорівся автомобіль.

У ДСНС зазначили, що це була рядова пожежа, тож приводу для хвилювань немає. Під час горіння автомобіля могли "вибухнути" колеса. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.