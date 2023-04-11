Так, 63-річна жінка, її 38-річна донька та 4-річний онук згоріли уві сні. Це сталося у селі Писарівка.
Зверніть увагу На Хрещатику сталася пожежа: горів корпус університету імені Карпенка-Карого
На Вінниччині уві сні згоріла вся родина
Як стало відомо, пожежа сталася у селі Писарівка Могилів-Подільського району. Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що горить літня кухня, в середині якої перебували люди.
Наслідки пожежі на Вінниччині / фото ДСНС
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили двох жінок та дитину без ознак життя. На жаль, врятувати їх не вдалося.
Що стало причиною пожежі – наразі з’ясовують.
Пожежа у селі на Вінниччині: дивіться відео
Пожежі в Україні: останні новини
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- Мер Віталій Кличко повідомив про пожежу на Хрещатику. Загорівся третій поверх навчального поверху університету імені Карпенка-Карого. Пожежники одразу виїхали на місце події, щоб ліквідувати загоряння.
- Згодом мер столиці повідомив, що пожежу вдалося локалізувати на площі 10 квадратних метрів.
- 10 квітня у Києві на вулиці Здолбунівській, що у житловому масиві Позняки, спалахнула пожежа. На щастя, люди не постраждали та не загинули.
- Окрім цього, у ніч проти 9 квітня в Ужгороді горів Mercedes секретаря міськради Арсена Мелкумяна. Авто спалахнуло у дворі будинку посадовця.
- Нещодавно у Сумах четверо дітей залишились самі вдома. У цей час в будинку спалахнула пожежа. Тоді 10-річна дівчинка винесла з пожежі трьох дітей.