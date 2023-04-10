Речниця ДСНС Києва Світлана Водолага розповіла у коментарі 24 Каналу, що відбувається на місці події. Станом на 12:00 10 квітня пожежу локалізували.

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Що відомо про пожежу на Позняках

На вулиці Здолбунівській в шахті ліфта на 8 поверсі горіло сміття,

– розповіли у ДСНС.

Пожежники пояснили, що працювали на місці – пожежу вже локалізували. Також співробітники ДСНС намагались її ліквідувати.

Пожежа на Позняках у Києві

Пожежу на Позняках локалізували: дивіться відео з телеграму "Реальний Київ"

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