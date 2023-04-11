На місце події одразу вирушили рятувальники. Про пожежу в університеті повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Що відомо про пожежу в університеті імені Карпенка-Карого

О 10:05 Віталій Кличко повідомив про пожежу на Хрещатику. Загорівся третій поверх навчального поверху університету імені Карпенка-Карого. Пожежники одразу виїхали на місце події, щоб ліквідувати загоряння.

Горить на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого. Рятувальники працюють на місці,

– написав Кличко.

Про причини пожежі наразі невідомо. Про постраждалих повідомлень від місцевої влади або ДСНС інформації не було.

Згодом мер столиці повідомив, що пожежу вдалося локалізувати на площі 10 квадратних метрів.

Пожежа на Хрещатику: фото

Рятувальники ліквідували пожежу менш ніж за годину

Згодом в ДСНС уточнили, що повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 09:41. По прибуттю вогнеборці встановили, що відбулось загоряння в одному із приміщень на 2 поверсі 4-поверхової будівлі.

О 10:15 пожежу вже ліквідували на площі 10 квадратних метрів. За попередніми даними рятувальників, ніхто не постраждав.

Зауважимо, що лиш день тому, 10 квітня, у Києві на вулиці Здолбунівській, що у житловому масиві Позняки, також спалахнула пожежа. Рятувальники одразу вирушили на місце події. З'ясувалося, що на 20 поверсі закинутої багатоповерхівки горіло сміття. Ще раніше, 9 квітня, у столиці також горіло. В Обухівському районі пролунав вибух, а після нього спалахнула пожежа. У той час повітряної тривоги в місті не було, а згодом виявилось, що причина займання побутова.

Нещодавно в Одесі горів Український театр

Кілька тижнів тому горіла ще одна культурна перлина України. 29 березня трапилась пожежа в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі ім. В. Василька. Людей евакуювали з приміщення.

Пожежа спалахнула на площі 20 квадратних метрів на 2 поверсі. Людей з театру одразу евакуювали. На щастя, ніхто не постраждав. Після цього займання успішно ліквідували.