У ніч проти 9 квітня транспортний засіб Мелкумяна було підірвано, про що він сам вранці заявив. Згодом у мережі з'явились кадри, на яких видно, як це сталося.

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Що видно на ролику

Зазначимо. що всього за декілька хвилин після підпалу автомобіль Mercedes фактично був знищений вщент. Займання трапилося близько 01:50 у дворі особистого будинку посадовця, що на вулиці Гуци в мікрорайоні "Шахта".

Займання потрапило на відео камер огляду. На іншій камері о 01:50 на відео видно спалах, а за кілька секунд в кадр потрапляє чоловік, що перелізає через паркан і тікає з двору після займання автомобіля,

– написав український журналіст.

Окрім того, він зазначив, що поряд з авто в будці сидів охоронець. Він, ймовірно, просто-таки не помітив зловмисника, адже не вжив ніяких заходів.

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Зверніть увагу! Відомо, що розслідуванням цієї справи та встановлення причини загорання займається поліція Закарпатської області. Сам Мелкумян заявляв, що просто так це не залишить та докладе максимум зусиль, аби притягнути усіх винних до відповідальності. До того ж зловмисник вирішив здійснити підпал дуже підло – саме у Великодній час.

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