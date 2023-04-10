У ніч проти 9 квітня транспортний засіб Мелкумяна було підірвано, про що він сам вранці заявив. Згодом у мережі з'явились кадри, на яких видно, як це сталося.
Дивіться також Бензин на 10 гривень дорожче: що може статися з цінами на АЗС після повернення податків
Що видно на ролику
Зазначимо. що всього за декілька хвилин після підпалу автомобіль Mercedes фактично був знищений вщент. Займання трапилося близько 01:50 у дворі особистого будинку посадовця, що на вулиці Гуци в мікрорайоні "Шахта".
Займання потрапило на відео камер огляду. На іншій камері о 01:50 на відео видно спалах, а за кілька секунд в кадр потрапляє чоловік, що перелізає через паркан і тікає з двору після займання автомобіля,
– написав український журналіст.
Окрім того, він зазначив, що поряд з авто в будці сидів охоронець. Він, ймовірно, просто-таки не помітив зловмисника, адже не вжив ніяких заходів.
Як підірвали авто Мелкумяна: дивіться відео журналіста Глаголи
Тищенко заявляв про "дрон"
- Через деякий час після того, як стався цей підпал, його прокоментував народний депутат Микола Тищенко. Слід зазначити, що він тривалий період обіймав посаду голови Закарпатської організації партії "Слуга народу".
- Отже, нардеп припустив, що авто зайнялось внаслідок того, що на нього невідомі скинули гранату за допомогою дрона. Також він додав, що машину використовували, зокрема, задля перевірок лісогосподарства.
- Власне, ця версія, скоріш за все, не відповідає дійсності, адже, як ми уже писали, на відео видно, що це, ймовірно, підпал.