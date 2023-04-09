Тищенко привітав вірян з Вербною неділею. Окрім того, він наголосив, що має погану новину.

Зверніть увагу Тищенка виключили з фракції "Слуга народу"

На одного з членів нашої тимчасово-слідчої комісії, політичного діяча, та на його родину було скоєно замах на життя, разом з цим спалено його автомобіль. За однією з версій було застосовано дрон і після вибуху вщент згоріла автівка, яку раніше ми застосовували для перевірок лісогосподарств,

– заявив Тищенко.

Журналіст Віталій Глагола зауважив, що правоохоронці не розглядають версію з дроном. Mercedes, який спалахнув, стояв під камерою відеонагляду. Жодних прильотів по автівці начебто не зафіксували.

Авто Мелкумяна спалахнуло у ніч на 9 квітня

Авто Арсена Мелкумяна спалахнуло у ніч на 9 квітня 2023 року. Інцидент стався о 01:50 у дворі будинку секретаря міськради. Сам Мелкумян заявив, що автомобіль підпалили. Експертиза триває. Секретар міськради впевнений, що люди, які це скоїли, понесуть відповідальність. Він подякував вогнеборцям та зауважив, що цинізм паліїв зашкалює.