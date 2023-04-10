В ночь на 9 апреля транспортное средство Мелкумяна было подорвано, о чем он сам утром заявил. Впоследствии в сети появились кадры, на которых видно, как это произошло.
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Что видно на ролике
Отметим. что всего через несколько минут после поджога автомобиль Mercedes фактически был уничтожен до основания. Возгорание произошло около 01:50 во дворе личного дома чиновника, что на улице Гуцы в микрорайоне "Шахта".
Возгорание попало на видео камер обзора. На другой камере в 01:50 на видео видна вспышка, а через несколько секунд в кадр попадает перелезающий через забор мужчина и убегающий со двора после возгорания автомобиля,
– написал украинский журналист.
Кроме того, он отметил, что рядом с автомобилем в будке сидел охранник. Он, вероятно, просто-таки не заметил злоумышленника, ведь не принял никаких мер.
Как взорвали авто Мелкумяна: смотрите видео журналиста Глаголы
Тищенко заявлял о "дроне"
- Через некоторое время после того, как случился этот поджог, его прокомментировал народный депутат Николай Тищенко. Следует отметить, что он длительный период занимал должность главы Закарпатской организации партии "Слуга народа".
- Итак, нардеп предположил, что авто занялось в результате того, что на него неизвестные сбросили гранату с помощью дрона. Также он добавил, что машину использовали, в частности, для проверок лесохозяйства.
- Собственно, эта версия, скорее всего, не соответствует действительности, ведь, как мы уже писали, на видео видно, что это, вероятно, поджог.