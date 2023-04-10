В ночь на 9 апреля транспортное средство Мелкумяна было подорвано, о чем он сам утром заявил. Впоследствии в сети появились кадры, на которых видно, как это произошло.

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Что видно на ролике

Отметим. что всего через несколько минут после поджога автомобиль Mercedes фактически был уничтожен до основания. Возгорание произошло около 01:50 во дворе личного дома чиновника, что на улице Гуцы в микрорайоне "Шахта".

Возгорание попало на видео камер обзора. На другой камере в 01:50 на видео видна вспышка, а через несколько секунд в кадр попадает перелезающий через забор мужчина и убегающий со двора после возгорания автомобиля,

– написал украинский журналист.

Кроме того, он отметил, что рядом с автомобилем в будке сидел охранник. Он, вероятно, просто-таки не заметил злоумышленника, ведь не принял никаких мер.

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Обратите внимание! Известно, что расследованием этого дела и установлением причины возгорания занимается полиция Закарпатской области. Сам Мелкумян заявлял, что просто так это не оставит и приложит максимум усилий, чтобы привлечь всех виновных к ответственности. К тому же злоумышленник решил совершить поджог очень подло – именно в Пасхальное время.

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