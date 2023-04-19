Масштабный пожар произошел при участии трех грузовиков. К сожалению, в результате этого есть погибшие.
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Мощный пожар в Киевской области
Спасатели ликвидировали масштабный пожар с участием трех грузовиков, что привело к остановке движения в направлении Киева. В одном из грузовиков транспортировался керосин.
К сожалению, два человека погибли. По состоянию на утро аварийные работы завершены. К ликвидации привлекались 22 спасателя и 6 единиц техники.
Последствия пожара / фото ГСЧС Украины
Движение затруднено
Глава ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов сообщил, что ДТП с участием трех грузовых автомобилей произошло на 128 километре автодороги сообщением Киев – Харьков в направлении столицы.
На месте происшествия работает полиция. Полицейские предпринимают необходимые меры для скорейшей разблокировки движения.
Движение в данном направлении затруднено! Учитывайте данное обстоятельство при планировании поездок,
– подчеркнул Небытов.
ДТП с пожаром в направлении Киева / фото Андрей Небытов
Масштабные пожары в Украине: последние новости
- 11 апреля в Днепре произошел масштабный пожар. Предварительно, возгорание началось на территории 89 колонии. Позже стало известно, что на территории учреждения горели мешки с вторсырьем.
- Ночью 11 апреля в Винницкой области произошла трагедия – огонь унес жизни целой семьи. Так, 63-летняя женщина, ее 38-летняя дочь и 4-летний внук сгорели во сне. Что стало причиной пожара – выясняют.
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- Кроме этого, 7 апреля в Сумах загорелось здание, в котором находились дети. Старшая 10-летняя девочка вытащила из огня трех меньших братиков и сестричек, которым 1, 4 и 5 лет. Историю спасения детей – читайте здесь.
- К слову, жители Киева вечером 9 апреля слышали взрыв. Сообщалось, что после этого загорелся пожар. Однако, что стало причиной возгорания – неизвестно.