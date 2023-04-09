Об этом пишут в телеграмм-каналах. Что стало причиной пожара – неизвестно.

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Что известно о взрывах в Киеве

Военный журналист Андрей Цаплиенко пишет в своем телеграмм-канале, что причина пожара – бытовая. Однако официально никто не комментировал возгорание.

Отметим, что сообщений о ракетных обстрелах не было. Тревога не объявлялась.

Также в сети опубликовали фото пожара.

Пожар в Киеве / Фото из сети

Был пожар в Обуховском районе

Вскоре в полиции рассказали о пожаре в Обуховском районе. Правоохранителям поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Гвоздов.

"Полицейские выясняют обстоятельства возгорания. На месте работают полицейские Киевщины и ГСЧС. Детали впоследствии", – говорится в сообщении.

Стоит заметить, что пока неизвестно, связаны ли эти два инцидента.



Полиция рассказала о пожаре в Обуховском районе / Фото полиции Киевской области

В Херсонской области прогремели взрывы

Отметим, что в двух областях Украины вечером 9 апреля прозвучала воздушная тревога. Сразу после этого появились сообщения об угрозе с неба.

Сирены в Херсонской области объявили о тревоге в 20:33, а уже почти через час, в 21:29, прозвучали и на Запорожье.

О том, что на Юге Украины есть вероятность ракетного удара со стороны оккупантов, сообщили в 20:47. Спустя несколько минут жителей Запорожской области предупредили об угрозе атаки иранскими дронами-камикадзе, а вскоре объявили и воздушную тревогу.

В частности, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что над Мариупольским районом со стороны Азовского моря и в направлении Запорожья зафиксировали пролет "Шахида".

Сообщения о взрывах в Херсонской области появились спустя почти час после объявления воздушной тревоги. Они прогремели в Херсонском районе области и в Бериславе. После этого в 21:45 в области объявили об отбое воздушной тревоги.