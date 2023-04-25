На Черкащині під час пожежі в будинку загинула 4-річна дитина

25 квітня 2023, 13:52
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Джерело:

ГУ ДСНС України у Черкаській області

25 квітня на Черкащині сталася смертельна пожежа. Внаслідок цього, на жаль, загинула маленька дитина.

Трагедія сталася у селі Моринці. Пожежа виникла у житловому будинку.

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На Черкащині під час пожежі загинула дитина

Як розповіли у ДСНС, 25 квітня близько опівночі надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Моринці, що на Черкащині.

Вогонь, що охопив дерев’яну підлогу та домашні речі – ліквідували рятувальники. На жаль, внаслідок трагедії загинула чотирирічна дитина.

За попередніми даними, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Пожежі в Україні: останні новини

  • У ніч на 24 квітня у селі Мілієве Чернівецької області горіли храм Іова Почаївського УПЦ МП та магазин. Підозрюваного у злочині затримали правоохоронці.
  • У Києві 23 квітня спалахнув очерет. Вогонь охопив 500 метрів квадратних. У мережі люди показували моторошні кадри пожежі.
  • Також на Київщині 19 квітня сталася потужна пожежа. Це призвело до зупинки руху у напрямку столиці. Масштабна пожежа сталася за участі трьох вантажівок. На жаль, внаслідок цього є загиблі.
  • А 11 квітня у Дніпрі сталася масштабна пожежа. Попередньо, загоряння почалося на території 89 колонії.
  • Окрім цього, у Києві на вулиці Здолбунівській, що у житловому масиві Позняки, спалахнула пожежа. На щастя, люди не постраждали та не загинули.
  • 7 квітня у Сумах загорівся будинок, в якому були діти. Старша 10-річна дівчинка витягнула з вогню трьох менших братиків та сестричок. Історію порятунку дітей – читайте тут.

Автор: Софія Ковнір