На Черкащині під час пожежі в будинку загинула 4-річна дитина
25 квітня 2023, 13:52Читать новость на русском
Джерело:ГУ ДСНС України у Черкаській області
25 квітня на Черкащині сталася смертельна пожежа. Внаслідок цього, на жаль, загинула маленька дитина.
Трагедія сталася у селі Моринці. Пожежа виникла у житловому будинку.
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На Черкащині під час пожежі загинула дитина
Як розповіли у ДСНС, 25 квітня близько опівночі надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Моринці, що на Черкащині.
Вогонь, що охопив дерев’яну підлогу та домашні речі – ліквідували рятувальники. На жаль, внаслідок трагедії загинула чотирирічна дитина.
За попередніми даними, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
Пожежі в Україні: останні новини
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