Про це повідомили у місцевих телеграм-канал. Власне, там і опублікували відео з місця події, передає 24 Канал.

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Над містом – чорний дим

За словами очевидців, чорний густий дим, що піднявся над містом, видно з обох берегів. Зазначають, що пожежа сталася на житловому масиві Західний, де розташована Дніпровська виправна колонія №89.

Пожежа трапилася близько 18:30.

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Згодом Суспільне Дніпро з посиланням на коментар ДСНС повідомило, що на території установи горіли мішки з вторинною сировиною.

Станом на 19:30 пожежу ліквідували. На щастя, загиблих та травмованих немає.

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