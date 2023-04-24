Ним виявився 34-річний житель села Іспас. Правоохоронці попередньо з'ясували, що церква та магазин горіли в результаті підпалу.

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Яка відповідальність загрожує палію

Наразі з чоловіком проводять першочергові слідчі дії, встановлюються мотиви вчиненого злочину.

У селі Мілієво горів храм УПЦ МП: відео

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ МП вже відреагувала на інцидент. Вони зазначили, що церкву побудували силами парафіян, "замість захопленої прихильниками УПЦ КП на честь преподобної Параскеви Сербської", ще у 2014 році.