В ГСЧС в комментарии 24 Каналу подтвердили, что вспыхнул камыш. Пламя охватило 500 квадратных метров. На место инцидента оперативно прибыли пожарные.

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Позже Виталий Кличко опубликовал детали.

Пожар на открытой территории в Соломенском районе столицы был ликвидирован. На перекрестке проспекта Лобановского и улицы Брожка произошло возгорание камыша на площади 500 квадратных метров,

– заявил мэр Киева.

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Данных о пострадавших, к счастью, нет.

Масштабный пожар в Киевской области

Раньше масштабный пожар вспыхнул в Киевской области ночью 19 апреля. Правоохранители рассказали, что трагедия произошла на 128 километре автодороги сообщением Киев – Харьков. Участие в ДТП приняли сразу 3 грузовика.

К сожалению, погибли 2 человека. Спасательные работы продолжались до утра.

"Спасатели Киевщины ликвидировали масштабный пожар с участием трех грузовиков, что привело к остановке движения в направлении столицы. В одном из грузовиков транспортировался керосин. К сожалению, два человека погибли", – говорится в сообщении.

Чтобы ликвидировать последствия пожара, привлекли 22 спасателей и 6 единиц техники.