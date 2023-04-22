Правоохранители отправились на место инцидента и спасли мужчину. Они попросили местного жителя с лодкой доставить отдыхающего на берег.

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Что известно об истории мужчины, решившего "выйти" на воду

Правоохранители отметили, что мужчина рискнул "выйти" на воду и чуть не утонул.

Несмотря на запрет, 32-летний житель села Глубокое решил провести досуг на лодке, судно пробилось и затонуло. Мужчина сам смог добраться до островка, начал звать на помощь,

– рассказал начальник Нацполиции в Киевской области.

Андрей Небитов добавил, что на это мгновенно отреагировали патрульные Бориспольское управление полиции Киевщины. Они:

попросили местного жителя с лодкой доставить мужчину на берег;

сразу вызвали скорую помощь.

В то время на смене работали старший лейтенант полиции Олег Иваненко и подполковник полиции Валерий Теряник.

Мужчина "вышел" на воду со своей пробившейся лодкой / Фото полиции Киевщины

Обратите внимание! Глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов отметил, что во время военного положения местным жителям запрещено передвигаться маломерными плавсредствами на водоемах.

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