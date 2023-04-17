Большая вода становится причиной бедствия на Киевщине уже несколько дней. В частности, на территории области беспокойной была Пасха.
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Сергей Наев – командующий Объединенными силами ВС Украины – рассказал, что, несмотря на многочисленные препятствия, подразделения Группировки войск, которые охраняют северное направление, имеют достаточно сил и средств, чтобы преодолеть последствия непогоды. Понтонную переправу оперативно ремонтируют.
Когда ожидают пик стихийного бедствия
Роман Ткачук – директор Департамента муниципальной безопасности КГГА – отметил, что в украинской столице пик паводков ожидается 22 апреля.
Согласно информации Укргидрометцентра, пик весеннего половодья мы будем ожидать где-то 22 апреля. Также паводок в этом году увеличивается на 0,5–1 метр по сравнению с прошлыми годами,
– заявил Ткачук.
Пока подтопленными остаются острова в парках Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.
Данные от ГСЧС
На территории Украины подтопленными остаются 1 379 домохозяйств. Больше всего в Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях. Также подтоплены – более 9 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.