Большая вода становится причиной бедствия на Киевщине уже несколько дней. В частности, на территории области беспокойной была Пасха.

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Сергей Наев – командующий Объединенными силами ВС Украины – рассказал, что, несмотря на многочисленные препятствия, подразделения Группировки войск, которые охраняют северное направление, имеют достаточно сил и средств, чтобы преодолеть последствия непогоды. Понтонную переправу оперативно ремонтируют.

Важно! Людей предупреждают, что 17–18 апреля будет продолжаться затопление территорий Киева, Вышгородского, Броварского и Бориспольского районов Киевской области. Там объявили оранжевый уровень угрозы.

Когда ожидают пик стихийного бедствия

Роман Ткачук – директор Департамента муниципальной безопасности КГГА – отметил, что в украинской столице пик паводков ожидается 22 апреля.

Согласно информации Укргидрометцентра, пик весеннего половодья мы будем ожидать где-то 22 апреля. Также паводок в этом году увеличивается на 0,5–1 метр по сравнению с прошлыми годами,

– заявил Ткачук.

Пока подтопленными остаются острова в парках Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Данные от ГСЧС

На территории Украины подтопленными остаются 1 379 домохозяйств. Больше всего в Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях. Также подтоплены – более 9 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.