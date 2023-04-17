Велика вода спричиняє лихо на Київщині вже упродовж декількох днів. Зокрема, на території області неспокійним був Великдень.

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Сергій Наєв – командувач Об'єднаних Сил ЗС України – розповів, що, попри численні перешкоди, підрозділи Угрупування військ, які оберігають північний напрямок, мають достатньо сил та засобів, аби подолати наслідки негоди. Понтонну переправу оперативно наводять.

Важливо! Людей попереджують, що 17 – 18 квітня утримуватиметься затоплення заплавних територій Києва, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області. Там оголосили помаранчевий рівень загрози.

Коли очікують пік стихійного лиха

Роман Ткачук – директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА – зауважив, що в українській столиці пік паводків очікують 22 квітня.

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, пік весняної повені ми будемо очікувати десь 22 квітня. Також цьогорічна повінь збільшується на 0,5 – 1 метр у порівнянні з минулими роками,

– заявив Ткачук.

Наразі підтопленими залишаються острови у парках Муромець, Гідропарк, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки у районі Осокорків.

Дані від ДСНС

Наразі на території України підтопленими залишаються 1 379 дворогосподарств. Найбільше у Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях. Також підтоплені – понад 9 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.