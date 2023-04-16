Рятувальники оперативно прибули на місце події та допомагають людям, які опинилися у пастці.

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За даними ДСНС, станом на 15:00 на території Київської області ситуація щодо підйому рівня води – контрольована. Рятувальники постійно здійснюють моніторинг підняття рівня води.

Фахівці ДСНС здійснили обліт території Броварського району, де поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під'їзди до житлових будинків. Тут чергують рятувальники, які доставляють до суходолу місцевих жителів та відкачують воду в житлових будинках,

– зазначили рятувальники.

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Стихійне лихо на Київщині: головне

Українська столиця поступово перетворюється на Венецію. Це пов'язано з тим, що в річках піднявся рівень води. Під воду йде набережна столиці України. У полоні води опинився Гідропарк і Броварський проспект.

Зараз на підтопленій ділянці дороги проводяться роботи з облаштування насипного переїзду та понтону.

Цікаво! Причиною стихійного лиха стали рясні опади, які зафіксували на Київщині. У річці Тетерів піднявся рівень води.

Додамо, що в Україні вже кілька тижнів поспіль йдуть дощі. Часом опади накривають усі області. У частині їх прогнозували і на неділю. Ба більше, дощі продовжаться і після Великодня. Але наступний тиждень не принесе покращення в плані погоди. Окрім того, у понеділок подекуди знову очікуються грози.