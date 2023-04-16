У мережі повідомляють, що набережна столиці пішла під воду, пише 24 Канал. Також у полоні води опинився Гідропарк і Броварський проспект.

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Під воду пішов Гідропарк і Броварський проспект

Затопленим виявився і столичний парк розваг X-park. Деякі люди з ентузіазмом підійшли до ситуації та надали перевагу пересуванню на каяках.

У Києві пересуваються на каяках: відео

У мережі публікують відео, як пересуваються затопленим Києвом

Дивіться відео, як у Києві затопило набережну

Київська область та Україна потерпють від води

У Київській області рятувальники надають допомогу цивільному населенню під час підтоплення домоволодінь. Зокрема, 15 квітня до ДСНС надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога місцевому населенню у селі Погреби.

У селі під воду пішло приватне домоволодіння. Сім'я у складі трьох чоловік, яка там проживає, потребувала допомоги. За допомогою гумового човна, як повідомили рятувальники, всіх членів родини було успішно визволено з затопленого будинку та доправлено до суходолу.

Станом на 18:00 15 квітня на території Київської області зафіксовано локальні підтоплення у Вишгородському, Броварському та Бучанському районах. Рятувальниками постійно здійснюється моніторинг підняття рівня води, особовий склад залучаються до надання допомоги громадянам.

Також внаслідок підняття рівня води у річці Десна, у Броварському районі підтоплено село Погреби Зазимської територіальної громади. Рятувальниками проведено евакуацію сім'ї, зокрема двох дорослих, двох діток та песика, які опинились заблокованими в межах свого домоволодіння внаслідок розливу річки вночі.

Загалом підтоплено понад 10 присадибних ділянок.

У ДСНС повідомили, що станом на 16 квітня залишаються підтоплені 916 дворогосподарств, підтоплено 225 будинків, з них 187 дачних. У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 10 747 га сільгоспугідь.